كأس العالم: قطر تسمح بـ"بيع الجعة" قبل 3 ساعات من بدء المباريات

قال المصدر إن "شركة بدويايزر، ستقدم مشروبها داخل محيط كل ملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل".

أكد مصدر مطلع على خطط البطولة، أن قطر تعتزم السماح للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم بشراء جعة تحتوي على نسبة كحول قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صفارة النهاية، ولكن ليس في أثناء المباراة.

وقال المصدر إن "شركة بدويايزر، وهي من الرعاة الرئيسيين لكأس العالم وتتمتع بحقوق حصرية لبيع الجعة في البطولة، ستقدم مشروبها داخل محيط كل ملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل".

وتابع المصدر "الجعة ستكون متاحة عندما تفتح البوابات، أي قبل انطلاق المباريات بثلاث ساعات"، مردفا "كل من يريد شرب الجعة سيكون قادرا على ذلك، وبعد ذلك عندما يغادر الملعب أيضا لمدة ساعة بعد صفارة النهاية"".

ولأول مرة يقام كأس العالم هذا العام، في دولة إسلامية ذات ضوابط صارمة على استهلاك المشروبات الكحولية، مما يمثل تحديات فريدة لمنظمي حدث ترعاه إحدى العلامات التجارية الكبرى للجعة وغالبا ما يرتبط الحدث بعشاق الجعة.

من المنتظر أن يتواجد "قرابة مليوني شخص من جميع أنحاء العالم" في العرس الكروي العالمي من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، وفقا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري، جاني إنفانتينو.