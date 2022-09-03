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إيفرتون يوقف قطار ليفربول بتعادل سلبي وصلاح يواصل صيامه التهديفي

i24news

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محمد صلاح
AP / Rui Vieira 2019 ©محمد صلاح

سقط ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام إيفرتون، خلال مباراة ديربي ميرسيسايد التي جمعت بينهما

على ملعب "غوديسون بارك" وأمام نحو 40 ألف متفرج، عجز ليفربول، خامس الترتيب موقتاً، عن مواصلة صحوته، وذلك بعد تحقيقه فوزين تواليا على بورنموث 9-صفر ثم نيوكاسل بصعوبة بالغة 2-1، إثر بداية متعثرة شهدت تعادله مرتين ثم خسارته أمام مانشستر يونايتد.

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وسقط ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام إيفرتون، خلال مباراة ديربي ميرسيسايد التي جمعت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وابتعد محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالي والرابعة هذا الموسم في البريميرليغ عن تسجيل الأهداف، ليواصل تراجعه في التقدم بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وفشل محمد صلاح في التسجيل خلال تعادل ليفربول وكريستال بالاس (1/1)، وغاب عن التسجيل أيضاً في مباراة بورنموث التي انتهت 0/9 لصالح ليفربول، ورغم النتيجة الكبيرة إلا أن صلاح لم يصنع أو يسجل خلال هذه المباراة.

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