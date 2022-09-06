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بطولة العرب للناشئين: المنتخب المغربي ونظيره الجزائري في النهائي الخميس الوشيك

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مشجعو المنتخب المغربي لكرة القدم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء
AP/Abdeljalil Bounhar 2018 ©مشجعو المنتخب المغربي لكرة القدم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

ستلعب المباراة النهائية والمقابلة الترتيبية (المركز الثالث)، يوم الخميس الوشيك على ملعب سيق (معسكر).

تأهل المنتخب الوطني المغربي للناشئين (أقل من 17 عاما) إلى نهائي بطولة كأس العرب للناشئين، المقامة حاليا في الجزائر، عقب تغلبه على نظيره اليمني 2/0، في ما تأهل المنتخب الجزائري على السعودي بركلات الترجيح 4-5 

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وأحرز معاذ بوغزران، الهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة 78، قبل أن يضيف سعيد الرفاعي، الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع.

وكان المنتخب الجزائري، قد تأهل إلى المربع الذهبي على حساب منتخب تونس بركلات الترجيح أيضا 3-1 بعد أن انتهت المباراة بنتيجة التعادل 1-1 بمستغانم، بعدما تمكن من تصدر المجموعة الأولى بتحقيقه لثلاثة انتصارات ضد فلسطين (5-0) والسودان (2-0) والإمارات العربية المتحدة (3-0).

وستلعب المباراة النهائية والمقابلة الترتيبية (المركز الثالث)، الخميس الوشيك على ملعب سيق (معسكر).

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