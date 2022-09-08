كأس العالم: إسرائيل تجري محادثات مع قطر بشأن افتتاح قنصلية مؤقتة

أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الموضوع لا يزال قيد التفاوض، وأنه يجب إيجاد حل لفتح قنصلية قبل بدء المباريات

تواصل السلطات في إسرائيل والدوحة اتصالاتهما فيما يتعلق بفتح مكتب اتصال مؤقت لمساعدة الإسرائيليين الذين يسافرون إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في تشرين الثاني وكانون الأول/ نوفمبر وديسمبر.

وبينما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق حتى الآن، أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الموضوع لا يزال قيد التفاوض، وأنه يجب إيجاد حل لفتح قنصلية قبل بدء المباريات.

ويعتقد أن حذر قطر ينبع من مخاوف بشأن محاولة إسرائيل إعادة فتح بعثتها في العاصمة الدوحة، التي أغلقت بعد عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي عام 2009.

بالإضافة إلى ذلك، يطالب القطريون إسرائيل بالسماح للفلسطينيين بالسفر إلى البلاد لحضور المباريات.

ومع ذلك، يبدو أن هذا المطلب لا يعدو أن يكون مجرد كلام لعدم وجود رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل وقطر. الفلسطينيون لديهم خيار السفر إلى الدولة الخليجية عبر الأردن. وللقيام بذلك، يتوجب عليهم أولاً الحصول على شهادة عبور تسمح لهم بمغادرة أراضي السلطة الفلسطينية عبر معبر اللنبي.

لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع قطر، لكن هناك علاقات وثيقة بين البلدين فيما يتعلق بالأنظمة الأمنية. غالبًا ما تهبط الطائرات التنفيذية للموساد (وكالة المخابرات الوطنية الإسرائيلية) هناك، غالبًا لتنسيق نقل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة.

وفي الأثناء، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تقارير صدرت الأسبوع الماضي عن تعطل الاتصالات الدبلوماسية بين إسرائيل وقطر لفتح تمثيل قنصلي بسبب طلب إسرائيل إعلان المحادثات.