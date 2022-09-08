افتتاح أول نفق للدراجات في إسرائيل في جبال القدس

استغرق بناء المشروع الذي كلف 7.3 مليون دولار عامين من التخطيط والبناء، بمشاركة هيئة تنمية القدس

من المقرر أن يتم افتتاح أول نفق دراجات إسرائيلي في جبال القدس يوم غد الجمعة بحفل تدشين يحضره رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون. وفقًا لرئيس البلدية، فإن النفق الممتد على مسافة 1.3 ميلاً هو خامس أطول نفق في العالم. واستغرق بناء المشروع الذي كلف 7.3 مليون دولار، عامين من التخطيط والبناء، بمشاركة هيئة تنمية القدس ووزارة التراث المقدسية.

قال ليئون للمحطة الإخبارية "كان" خلال جولة معاينة هذا الأسبوع: "سيستخدم هذا النفق لتعليم ركوب الدراجات للعائلات والأطفال". وتابع: "نبني العشرات من مسارات الدراجات في جميع أنحاء المدينة. حتى الآن، اضطر راكبو الدراجات إلى صعود الجبل ونزوله - وهذا النفق يجعل ركوب الدراجات متاحًا أمام الجميع".

"إذا ما شملنا سوية نظام السيارات المتبع في المدينة ومسارات المشي في جميع أنحاء المدينة، سيكون هذا النفق نقطة جذب قوية للقدس. يمكنك بالفعل أن ترى أن جميع أجزاء سكان المدينة يستمتعون بركوب الدراجات. ركوب الدراجة عبر هذا النفق ليس رحلة صعبة بشكل خاص، وهذا سيجذب الناس من جميع أنحاء العالم لتجربته".

"أنا متحمس لركوب هذا النفق، وأعتقد أنه شيء جديد ويعود بالفائدة على القدس بأكملها."