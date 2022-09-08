كأس العالم قطر 2022: شروط استخراج بطاقة "هيّا" الإلزامية لحضور المباريات

ينبغي على جميع المشجعين حاملي التذاكر، من المقيمين أو الزوار، تقديم طلباتهم للحصول على البطاقة من بوابة "ه يا"

تشترط قطر على الجمهور القادم لحضور مباريات كأس العالم 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، الحصول على بطاقة "هيّا" الإلزامية والتي تعد بمثابة تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارج البلاد، كما ينبغي على جميع المشجعين من حاملي التذاكر، سواءً من المقيمين أو الزوار، تقديم طلباتهم للحصول على البطاقة لحضور المباريات عبر بوابة "هيّا" الإلكترونية.

مزايا وشروط بطاقة هيّا

يمكن دخول ما يصل إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر إلى قطر بدعوة من مشجع يحمل تذكرة وبطاقة "هيّا"

يطبق حد أدنى لرسوم الدخول للمشجعين غير حاملي التذاكر ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر يُعفى من رسوم الدخول المشجعون الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً

أماكن وأسعار الإقامة أثناء كأس العالم 2022

ينبغي على المشجعين حجز أماكن إقامتهم في أقرب وقت ممكن، حيث تتوفر مجموعة واسعة من خيارات أماكن الإقامة؛ تشمل البواخر السياحية، والشقق، والفيلات، والفنادق، وقرى المشجعين، ويمكن حجزها من خلال وكالة أماكن الإقامة، وبأسعار تبدأ من 80 دولاراً في الليلة للشخص في غرفة مزدوجة.

الصفحة الرئيسية للتقديم على بطاقة هيا القطرية لحضور كأس العالم 2022

وستتيح وكالة أماكن الإقامة، اعتباراً من الأسبوع المقبل، إمكانية الحجز من خلال المواقع والتطبيقات الأخرى، حيث سيتمكن المشجعون من تقديم طلب للحصول على بطاقة هيّا بعد إتمام حجز مكان الإقامة عبر موقع أو تطبيق آخر غير وكالة أماكن الإقامة، أو الإقامة مع العائلة أو الأصدقاء.

النقل والمواصلات

يُنصح المشجعون باستخدام وسائل النقل العام طوال فترة المونديال، ويمكن لحاملي بطاقة هيّا استخدام وسائل النقل العام مجاناً، وسيعمل مترو الدوحة لمدة 21 ساعة يومياً خلال البطولة، وذلك من الساعة 6 صباحاً وحتى 3 فجراً من السبت إلى الخميس، ومن 9 صباحاً إلى 3 فجراً في أيام الجمعة.

ومن المقرر تسيير 94 رحلة لمشجعي اليوم الواحد من دول مجلس التعاون الخليجي يومياً خلال البطولة، وستهبط طائرات هذه الرحلات في مطار الدوحة الدولي، فيما يستقبل مطار حمد الدولي الرحلات القادمة من خارج دول مجلس التعاون.

وفيما يتعلق بالمشجعين القادمين إلى قطر براً؛ من المقرر إتاحة خدمة لوقوف السيارات ومحطة حافلات عند منفذ أبو سمرة الحدودي، ولن يُسمح للمركبات بالدخول إلى قطر إلا في حالات استثنائية. وسيتاح نظام الحجز المسبق لمواقف السيارات على الحدود القطرية السعودية بدءاً من 15 أكتوبر.