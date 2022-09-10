جاءت رباعية برشلونة عن طريق فرينكي دي يونج، وليفاندوفسكى وأنسو فاتى وعثمان ديمبيلي

حقق نادي برشلونة الإسباني، الفوز على مضيفه قادش، بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

جاءت رباعية برشلونة عن طريق فرينكي دي يونج، وليفاندوفسكى وأنسو فاتى وعثمان ديمبيلي في الدقائق 55 و65 و86 و90 من زمن المباراة على التوالي.

وتوقفت مباراة فريقى برشلونة ومضيفه قادش لعدة دقائق بقرار من حكم المباراة بسبب تعرض أحد الجماهير فى مدرجات ملعب "رامون دي كارانزا" لأزمة صحية طارئة استلزمت تدخل الطاقم الطبى لحصولها على العلاج.

وغادر لاعبى برشلونة وقادش أرضية الملعب بعد توقفها فى الدقيقة 82 قبل أن يعودوا من جديد استعدادا لاستئناف المباراة.