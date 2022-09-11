إسرائيل: الشرطة تعتقل لاعب مكابي حيفا محمود جابر قبل المباراة

تم احتجاز اللاعب لبضع دقائق ولكن سرعان ما أطلق سراحه. ووصف الوضع بأنه "سوء فهم".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اللاعب محمود جابر ابن مدينة الطيبة يوم السبت أثناء محاولته إيقاف سيارته قبل مباراة مكابي حيفا مع عيروني نيس تسيونا على ملعب سامي عوفر في المدينة المطلة على المتوسط.

لم يصل جابر، الذي يلعب أيضًا مع المنتخب الإسرائيلي، إلى المباراة مع زملائه الآخرين في حافلة النادي لأنه أصيب وقاد سيارته الشخصية بدلاً من ذلك. ومع ذلك ، لم يتمكن من دخول منطقة وقوف السيارات لأن أمن الملعب لم يتعرف على اللاعب وطالبه بإظهار تصريح وقوف وبطاقة هوية.

وأظهر مقطع فيديو للحادث قام بتصويره، أحد شهود العيان أن المشجعين حاولوا إقناع الأمن بأن جابر هو عضو في الفريق، لكن دون جدوى.

https://twitter.com/i/web/status/1531885754514825217 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وجاء في الرد الرسمي للنادي "حتى تدخل النادي وموظفي الشركة الأمنية الذين أكدوا هوية اللاعب لم يقنع ضباط الشرطة بأن جابر هو بالفعل جزء من فريق مكابي حيفا".

تم تقييد يدي جابر ووضعه في سيارة للشرطة بدعوى "إزعاج الضباط أثناء قيامهم بواجباتهم"، بحسب بيان الشرطة الصادر بعد الحادث. كما اتهم برفض نقل سيارته من المسلك وسد مدخل الاستاد.

تم احتجاز اللاعب لبضع دقائق ولكن سرعان ما أطلق سراحه. ووصف الوضع بأنه "سوء فهم". لكن بيان الشرطة قال إنه تم فتح تحقيق ومن الوارد استدعاء جابر لمزيد من الاستجواب.