إسرائيل: الشرطة تعتقل لاعب مكابي حيفا محمود جابر قبل المباراة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اللاعب محمود جابر ابن مدينة الطيبة يوم السبت أثناء محاولته إيقاف سيارته قبل مباراة مكابي حيفا مع عيروني نيس تسيونا على ملعب سامي عوفر في المدينة المطلة على المتوسط.

لم يصل جابر، الذي يلعب أيضًا مع المنتخب الإسرائيلي، إلى المباراة مع زملائه الآخرين في حافلة النادي لأنه أصيب وقاد سيارته الشخصية بدلاً من ذلك. ومع ذلك ، لم يتمكن من دخول منطقة وقوف السيارات لأن أمن الملعب لم يتعرف على اللاعب وطالبه بإظهار تصريح وقوف وبطاقة هوية.

وأظهر مقطع فيديو للحادث قام بتصويره، أحد شهود العيان أن المشجعين حاولوا إقناع الأمن بأن جابر هو عضو في الفريق، لكن دون جدوى.