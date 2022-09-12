ملتقى زغرب لألعاب القوى: العداء المغربي سفيان البقالي يفوز بسباق 2000 متر ويحقق ثالث أفضل رقم في تاريخ المسافة

حقق البقالي ثالث أفضل رقم في تاريخ المسافة، ورقما قياسيا وطنيا وإفريقيا، وتوقيتا جديدا للملتقى قدره 5:14.06.

تمكن البطل الأولمبي والعالمي المغربي سفيان البقالي، أمس الأحد، من انتزاع الرتبة الأولى لسباق 2000 متر موانع، برسم ملتقى زغرب، المدرج ضمن الجولة القارية الذهبية لألعاب القوى العالمية، محققا ثالث أفضل رقم في تاريخ المسافة، ورقما قياسيا وطنيا وإفريقيا، وتوقيتا جديدا للملتقى قدره 5:14.06.

وخلال هذا اللقاء كان البقالي يطمح لتحطيم الرقم القياسي العالمي، المحدد في 5:10.68 ويوجد بحوزة الفرنسي محي الدين مخيسي منذ سنة 2010، علما أن مسافة 2000 متر موانع هي مسافة غير أولمبية.

وكان سفيان البقالي، قد فاز، الخميس المنصرم، بسباق 3000 متر موانع، بعد احتلاله المركز الأول بتوقيت 8:07.68 في نهائي الدوري الماسي، الذي احتضنته مدينة زيورخ السويسرية.

ويعد البقالي أول عداء مغربي يفوز بلقب الدوري الماسي في نسخته الجديدة، الذي انطلق عام 2010، وجاء بديلا للدوري الذهبي الذي توج من خلاله الاسطورة هشام الكروج 4 مرات؛ سنوات 1998 2000، 2001، و2002.

جدير بالذكر أن سفيان البقالي توج بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، و أحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأمريكية للعام الجاري 2022.