يوروبا ليغ: تأجيل مباراة أرسنال وأيندهوفن لعدم جاهزية الشرطة

القيود الشديدة على موارد الشرطة ومسائل تنظيمية متعلقة بالأحداث الجارية المتعلقة بالحداد على جلالة الملكة

أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في بيان الإثنين "تأجلت مباراة يوروبا ليغ بين أرسنال وأيندهوفن التي كانت مقررة الخميس 15 ايلول/سبتمبر، ويحدد موعد جديد لها في الوقت المناسب".

وأفيد بأن الأمر يعود إلى "القيود الشديدة على موارد الشرطة ومسائل تنظيمية متعلقة بالأحداث الجارية المتعلقة بالحداد على جلالة الملكة اليزابيث الثانية". وعليه فإن الشكوك تحوم حول إمكانية زيارة أرسنال إلى برنتفورد الأحد ضمن الدوري، نظراً لنقص موارد الشرطة.

وتم تأجيل كافة مباريات كرة القدم في إنكلترا واسكتلندا نهاية الأسبوع الماضي، بعد وفاة الملكة الخميس عن 96 عاماً.

وباستثناء فترة التوقف الدولي المقبلة، يخوض فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا مباراة في منتصف كل أسبوع، قبل توقف المنافسات في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ليفسح المجال أمام مونديال قطر 2022.