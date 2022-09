باريس سان جيرمان يفرض قواعد صارمة قبل مباراة مكابي حيفا

يستضيف نادي مكابي حيفا الإسرائيلي لكرة القدم، الأربعاء، باريس سان جيرمان، على ملعب سامي عوفر في حيفا ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولكن وسط حديث عن متطلبات صارمة.

أصدر باريس سان جيرمان أمس الإثنين، حزمة تعليمات مشددة قبل رحلتهم إلى حيفا ستترك أثرا محبطا على المشجعين الذين لن يتمكنوا من الحصول على صورة أو توقيع لميسي أو نيمار أو مبابي.

لن يتمكن المشجعون من رؤية اللاعبين الباريسيين عند وصولهم إلى مطار بن غوريون لأنه بمجرد نزوله من الطائرة، سيصعد الفريق إلى الحافلات المستأجرة خصيصًا لهم، في اتجاه فندق دان كرمل في حيفا.

وطالبت إدارة النادي الباريسي بعدم تصوير أي لاعب وحظر الهواتف المحمولة على موظفي الفندق، وهو ما رفضه الفندق، مع ذلك طالب موظفيه بعدم التقاط الصور.