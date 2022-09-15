مكابي حيفا يسجل الهدف الأول في الخسارة أمام باريس سان جيرمان

سجل كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار لاعب باريس سان جيرمان هدفا واحدا لكل منهم

نجح مكابي حيفا في تسجيل هدف في الخسارة أمام باريس سان جيرمان 3-1 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أقيمت في ملعب سامي عوفر في حيفا، يوم الأربعاء.

وسجل المنتخب الإسرائيلي أول نقطة على هدف تجارون شيري لصالح حيفا، لكن المنتخب الفرنسي رد بثلاثة أهداف خاصة به. وسجل كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار لاعب باريس سان جيرمان هدفا واحدا لكل منهم.

وقال مبابي إن المباراة كانت صعبة وإنه لم يعتبر الفوز أمام مكابي حيفا أمرا مفروغاً منه.

لم يبق مقعد واحد شاغرا في ملعب سامي عوفر المشتمل على 30000 مقعد حيث سارع المشجعون لمشاهدة ثالث ظهور للنادي الإسرائيلي في البطولة، بالإضافة إلى مشاهدة بعض أكبر نجوم كرة القدم في الاتحاد.

ارتقى مكابي حيفا مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على الصربي ريد ستار بلجراد في ملعب سامي عوفر الشهر الماضي. الأسبوع الماضي، خسر الفريق أمام بنفيكا البرتغالي.

هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها نادي كرة القدم الإسرائيلي إلى دوري أبطال أوروبا، والمرة الأولى منذ وصول مكابي تل أبيب إلى دور المجموعات لموسم 2015-2016.

آخر مرة وصل فيها مكابي حيفا إلى البطولة كانت في موسم 2009-2010.