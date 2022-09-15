لاعب كرة التنس السويسري روجر فيدرير يقرر الاعتزال بعد مسيرة استمرت لمدة 24 عاما

روجر فيدرر "كأس ليفر الأسبوع المقبل في لندن سيكون آخر حدث لي في اتحاد لاعبي التنس المحترفين".

أعلن أسطورة كرة التنس السويسري روجر فيدرر في بيان، اليوم الخميس، اعتزاله في نهاية بطولة كأس ليفر، وهي مسابقة ستقام في لندن في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر/أيلول الجاري,قال"كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولتي الأخيرة في ملاعب المحترفين، سألعب المزيد من التنس مستقبلا بالطبع، لكن ليس على مستوى البطولات الأربع الكبرى أو على مستوى بطولات المحترفين".

ونشر فيدرر (41 عاما) صاحب 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته الطويلة على وسائل التواصل الاجتماعي "كأس لافر الأسبوع المقبل في لندن سيكون آخر حدث لي في اتحاد لاعبي التنس المحترفين".

وقال فيدرر عبر إنستغرام: "كما يعرف كثيرون منكم فإنني تعرضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتحديات تمثلت في إصابات وعمليات جراحية"وأضاف: "عملت بجدية للعودة لمستوى المنافسات، لكني أيضا أعرف قدرات جسمي وحدوده والرسالة التي تلقيتها منه مؤخرا كانت رسالة غالية، عمري 41 عاما".

وأضاف النجم السويسري: "لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاما، لقد عاملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي، والآن لابد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية في البطولات".

واستمر روجر فيدرر في مسيرته الرياضية لمدة 24 عاما، حصد خلالها 20 لقب غراند سلام، إلى جانب العديد من البطولات الكبرى.