مانشستر يونايتد يحقق أول فوز له في الدوري الأوروبي على شيريف

ارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة

فاز مانشستر يونايتد الانجليزي، على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

افتتح جادون سانشو التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة السابعة عشرة، فيما ضاعف البرتغالي كريستيانو رونالدو من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 39 من ركلة جزاء مفتتحًا رصيد أهدافه هذا الموسم، ومؤكدًا انتصار فريقه في المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد شيريف عند ذات الرصيد من النقاط في المركز الثالث.

استهل مانشستر يونايتد مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بالخسارة على ملعبه أمام ريال سوسيداد الإسباني بهدف دون مقابل.