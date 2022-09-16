المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يتوج بكأس القارات على حساب إيران

احرز المنتخب المغرب لقب كأس القارات الدولي، وذلك عقب فوزه على نظيره الإيراني بأربعة أهداف لثلاثة بعد التمديد

أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة ،اليوم الجمعة، لقب كأس القارات الدولي، وذلك عقب فوزه على نظيره الإيراني بأربعة أهداف لثلاثة بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما برسم نهائي المسابقة التي احتضنتها التايلاند، كما توج عميد المنتخب المغربي سفيان المسرار كأفضل لاعب في الدورة.

وانتهى الوقت الأصلي بين المنتخبين المغربي والإيراني بثلاثة أهداف لمثلها. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من يوسف جواد في مناسبتين وخالد بوزيد وإسماعيل ودوح. وكان المنتخب المغربي تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على نظيره الفنلندي بأربعة أهداف لواحد، فيما تغلب المنتخب الإيراني على منتخب التايلاند بثلاثة أهداف لهدفين.

.يذكر أن المنتخب المغربي تأهل على حساب “فنلندا” (4/1)، من جهته ضمن المنتخب الإيراني العبور للنهائي على حساب البلد المضيف “تايلاند” ب(3/2).بينما تمكن المنتخب الإيراني من الوصول إلى المقابلة النهائية، بعد انتصاره على تايلاند صاحبة الأرض والجمهور، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان المنتخب المغربي ذاته قد أحرز لقب كأس العرب بالسعودية، بالإضافة لكسب المزيد من النقاط في الترتيب العالمي