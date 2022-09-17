بايرن ميونخ يسقط أمام أوجسبورج في الدوري الألماني الممتاز

بعد السقوط أمام أوجسبورج.. بايرن ميونخ يحقق أسوأ انطلاقة مُنذ 21 عامًا

واصل فريق بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني، نتائجه المُخيبة للآمال هذا الموسم في البوندزليجا، وذلك بعد خسارته من أوجسبورج اليوم السبت.

وتلقى بايرن ميونخ الهزيمة الأولى في الدوري الألماني هذا الموسم خارج قواعده، حيث سقط أمام أجسبورج بهدف نظيف، بالجولة السابعة من الدوري الألماني.

الخسارة جاءت بعد 3 تعادلات متتالية. ليتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 12 نقطة في المركز الرابع، فيما قفز أوجسبورج للمرتبة 11 بوصوله للنقطة التاسعة. وجاءت هزيمة بايرن بعد انتصاره على برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وبهذه الهزيمة، تراجع بايرن ميونخ للمركز الرابع برصيد 12 نقطة، فيما ارتفع رصيد أوكسبورج للمركز الـ11، برصيد 9 نقاط. وفي البطولة ذاتها، حقق بروسيا دورتموند فوزًا على شالكة، بهدف دون رد، سجله يوسوفا موكوكو في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد دورتموند للنقطة 15 متصدرًا الدوري الألماني، بينما تراجع شالكة للمركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.