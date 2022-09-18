لاعب التنس نوفاك دجوكوفيتش يوجه رسالة بالعبرية إلى اللاعب جوناثان إيرليتش قبل رحلته إلى إسرائيل

سيلعب اللاعب الصربي مع اللاعب الإسرائيلي جوناثان إيرليتش، والتي من المتوقع أن تكون آخر بطولة له

من المتوقع أن يصل لاعب التنس نوفاك دجوكوفيتش، الأسبوع المقبل، إلى إسرائيل لحضور بطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين الكبرى التي ستقام في مجمع "إكسبو" في تل أبيب.

وسيلعب اللاعب الصربي مع اللاعب الإسرائيلي جوناثان إيرليتش، والتي من المتوقع أن تكون آخر بطولة للاعب التنس الإسرائيلي البالغ من العمر 45 عامًا.

وقال نوفاك دجوكوفيتش، في فيديو خاص باللغة العبرية مخاطبا شريكه الذي فاز معه ببطولة كوين للتنس عام 2010، "مرحبًا يوني، كيف حالك؟، وأضاف، "سأراك قريبًا في تل أبيب، بعد سنوات عديدة سنكون معًا في الملعب مرة أخرى، أعلم أن هذه ستكون آخر بطولة لك. أفضل ذكرياتي في البطولة هي معك. لقد منحتني السعادة للفوز عام 2010. لقد كان أحد أكثر الأسابيع متعةً في حياتي على الإطلاق ".

وتابع نوفاك دجوكوفيتش، "الجميع يحبك كثيرا يوني، الجميع سيفتقدك أنت مثال رائع للالتزام بالهدف والاحتراف لذلك أنا في انتظارك بالفعل ولا أطيق الانتظار لرؤيتك في تل أبيب"، مردفا "الرقصة الأخيرة" في الملعب وسيكون شرفًا لي أن ألعب إلى جانبكم، وبالطبع سنحتفل أيضًا خارج ملعب التنس".

وستنطلق بطولة تل أبيب في 26 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول، وإضافة إلى ديوكوفيتش، سيصل العديد من اللاعبين البارزين إلى إسرائيل مثل دييغو شفارتزمان، وأصلان كاراتسيف ومارين سيليتش.