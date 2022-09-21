رئيس "فيفا" يقدم كرة مونديال قطر 2022 للرئيس التركي، والأخير يقوم بتسديدة رأسية مفاجئة

سدد الرئيس التركي الكرة برأسه بشكل مفاجىء، وتمازحا الطرفان بشأن اللعب في فريق واحد إلى جانب أمير قطر

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، في نيويورك، وأهدى الأخير لأردوغان الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022 والتي تحمل اسمه.

وقال جياني إنفانتينو لأردوغان أثناء لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.، إن "هذه كرة فريدة لن تجد مثلها في العالم، هناك واحدة منها فقط"، حسب قناة "تي إر تي" التركية.

وسدد الرئيس التركي الكرة برأسه بشكل مفاجىء، وتمازحا الطرفان بشأن اللعب في فريق واحد إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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وقال أردوغان لإنفانتينو: "سأذهب إلى قطر"، ليجيب الثاني: "يجب أن تفعل ذلك"، وسأله بعدها: "هل تلعب كرة القدم؟"، ليجيب الرئيس التركي: "نعم... مع من سألعب؟ هل سنلعب بالفريق نفسه؟"، ليرد إنفانتينو: "بالطبع فريق واحد".

وأردف الرئيس التركي قائلا: "ماذا عن تميم؟"، ليجيب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلا: "نعم تميم أيضا.. رغم أنه يلعب التنس لكن لا مشكلة"، حسب قوله.