برشلونة يهدد باتخاذ إجراءات قانونية بعد تسريب عقد ميسي

يعرب نادي برشلونة عن استيائه من التسريب المتعمد للمعلومات في ال موندو فيما هو جزء من عملية قانونية

بعد أن نشرت صحيفة إسبانية تفاصيل مفاوضات عقد نادي برشلونة مع اللاعب ليونيل ميسي يوم الأربعاء، هدد نادي كرة القدم باتخاذ إجراءات قانونية.

ونشرت صحيفة ألموندو تفاصيل مطالب ميسي خلال تجديد عقده مع برشلونة في عام 2020. كان هذا قبل عام من انتهاء عقد لاعب كرة القدم البالغ من العمر 33 عامًا، غادر بعدها إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

يُزعم أن بعض مطالب ميسي تضمنت تمديدًا لمدة ثلاث سنوات، وصندوق خاص بعائلته وأصدقائه لمشاهدة المباريات في ملعب كامب نو في إسبانيا ومكافأة تجديد بقيمة 10 ملايين دولار تقريبًا. وبحسب ما ورد تضمنت المطالب الإضافية طائرة خاصة وعمولة لشقيقه رودريغو.

كما دفع ميسي من أجل إلغاء شرط الإفراج - الرسوم التي يمكن للنادي دفعها لإخلاء سبيل لاعب - وخفضها إلى ما يقرب من 10000 دولار، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة للاعب في مكانة ميسي. كان من الممكن تخفيض هذا المبلغ من 700 مليون دولار تقريبًا، لكن ورد أن برشلونة رفض التوقيع على هذا الطلب.

وافق اللاعب والنادي على سبعة فقط من مطالب ميسي التسعة، وانهارت المفاوضات.

وعقب صدور التقرير في "إل موندو"، أصدر نادي كرة القدم الإسباني بيانًا يرفض المزاعم.

وقال برشلونة في بيان "فيما يتعلق بالمعلومات التي نشرت اليوم في إل موندو ... يعرب نادي برشلونة عن استيائه من التسريب المتعمد للمعلومات وهو جزء من عملية قانونية".

"... بهدف حماية حقوق نادي برشلونة، تدرس الإدارة القانونية للنادي الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها."