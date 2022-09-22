استثمارات ضخمة تجعل من السعودية لاعباً رئيسياً في الرياضة الإلكترونية

الحكومة (السعودية) وضعت الرياضات الإلكترونية في المقدمة فيما الكثير من الدول لا تزال تحاول تحديد موقعها

اقتحم مهرجان Gamers 8 (غيمرز 8)، التنافسي الصيفيّ، فضاء السعودية واستقطب الهواة على نحو كاسح أبرز السعودية كلاعب رئيسي في مجال الألعاب الالكترونية على المستوى العالمي، ويأمل مسؤولون أنّ ينافس عمالقة هذا القطاع مثل الصين وكوريا الجنوبية.

وفي كانون الثاني/يناير الفائت، أطلق صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة، مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية والتي استحوذت على شركتي "اي اس ال" و"اف ايه سي اي آي تي" في صفقتين بنحو 1,5 مليار دولار.

والمعروف أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو لاعب شغوف بلعبة "كول اوف ديوتي". وتم تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في عام 2017، ومذاك ازداد عدد فرق الرياضات الإلكترونية في المملكة من فريقين إلى أكثر من 100 فريق.

وأظهر استطلاع رأي أن 21 مليون شخص، قرابة ثلثي إجمالي السكان، يعتبرون أنفسهم لاعبين. وفي حديث معه، قال فيصل الغفيري (22 عاما) الذي شارك في بطولة للعبة "باتل رويال" تضمنت جوائز مالية بلغت 3 ملايين دولار "في الماضي لم يكن هناك دعم".

وأضاف "الحمد لله الآن هو أفضل وقت بالنسبة لي لممارسة الرياضات الإلكترونية والمشاركة في البطولات"، مشيرا إلى أن ما كان يوما يشكل هواية تحول إلى "وظيفة" مربحة.

الأسبوع الماضي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضات الالكترونية التي تستهدف استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030 مع إنتاج أكثر من 30 لعبة في استوديوهات محلية. والعام المقبل، من المقرر أن تستضيف الرياض ألعاب الرياضات الإلكترونية العالمية التي توصف بأنها "أبرز" حدث في قطاع الرياضات الإلكترونية التنافسية في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش إسبورتس" تشيستر كينغ "أعتقد أن الأمر المذهل هو أن الحكومة (السعودية) وضعت الرياضات الإلكترونية في المقدمة فيما الكثير من الدول لا تزال تحاول تحديد موقعها". وتابع "يمكنني القول إنّ الاستثمار (السعوديّ) ربما يكون الأعلى في العالم".

وفي دفاعه عن سمعة السعودية قال توبياس تشولتس خبير الرياضات الإلكترونية في جامعة سيغن في ألمانيا إنّ "الألعاب كانت دائما أكثر مرونة من الناحية الأخلاقية لأنها تعتمد في الغالب على مشاريع وتفتقر إلى نموذج أعمال مستدام". وأضاف أنّ "الرياضات الإلكترونية تحتاج إلى المال مقارنة بالغولف أو غيره".

بدوره، رفض رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية فلاد مارينيسكو أي إشارة إلى أن المملكة تستخدم الرياضات الإلكترونية لمحاولة تبييض سمعتها.

وأفاد مارينيسكو لوكالة فرانس برس أنّ "التبييض كلمة يجب ان يسبقها شيء قذر. ثقافة السعودية جميلة وغنية".

وفي كانون الثاني/يناير الفائت، أطلق صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة، مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية والتي استحوذت على شركتي "اي اس ال" و"اف ايه سي اي آي تي" في صفقتين بنحو 1,5 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، أطلق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للرياضات الالكترونية التي تستهدف استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030 مع إنتاج أكثر من 30 لعبة في استوديوهات محلية. والعام المقبل، من المقرر أن تستضيف الرياض ألعاب الرياضات الإلكترونية العالمية التي توصف بأنها "أبرز" حدث في قطاع الرياضات الإلكترونية التنافسية في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش إسبورتس" تشيستر كينغ "أعتقد أن الأمر المذهل هو أن الحكومة (السعودية) وضعت الرياضات الإلكترونية في المقدمة فيما الكثير من الدول لا تزال تحاول تحديد موقعها".

وتابع "يمكنني القول إنّ الاستثمار (السعوديّ) ربما يكون الأعلى في العالم".