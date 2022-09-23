فيدرر يخوض آخر مباراة في مسيرته إلى جانب نادال بكأس لايفر

فيدرر يحقق أمنيته خلال المباراة الأخيرة بمسيرته

سيخوض النجم السويسري، روجيه فيدرر، آخر مباراة رسمية له في مسيرته الجمعة، إلى جانب منافسه الأبدي الإسباني، رافايل نادال، في فئة الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي لكأس لايفر في كرة المضرب.

وأثار فيدرر، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الاسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لايفر المقررة هذا الأسبوع.

وسيتواجه فيدرر ونادال مع الاميركيين جاك ستوك وفرنسيس تيافو مساء الجمعة، قبل أن يسدل السويسري الستار على مسيرة مظفرة بعمر الحادية والأربعين.

ويتألف المنتخب الأوروبي الذي يقوده السويدي بيورن بورغ، من الرباعي نادال وفيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني آندي موراي إضافة إلى اليوناني ستيفانوس تيستسيباس والنرويجي كاسبر رود والإيطالي ماتيو بيريتيني والبريطاني كاميرون نوري.