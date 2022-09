لاعب التنس روجر فيدرر يعتزل بعد آخر مباراة رسمية له في مسيرته بجوار رافائيل نادال

وضع لاعب التنس روجر فيدرر، أمس الجمعة، حداً لمسيرته، بعد مسيرة ذاخرة بالألقاب، وذلك حين شارك في بطولة كأس ليفر للتنس، إلى جانب اللاعب الإسباني رافائيل نادال، في منافسات الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي الذي واجه نظيره بقية العالم.

وفي وداع مؤثر بكى رافائيل نادال الذي كان جالساً في الملعب بينما كان منافسه الرائع روجر فيدرر يودع التنس، إذ قال لاحقاً إن "جزءاً مهما منه كان يغادر أيضاً منافسات الرجال مع اعتزال اللاعب السويسري"، وأضاف"كانت ليلة صعبة بالنسبة له من الناحية العاطفية، حيث كانت الهزيمة أمام الثنائي الأمريكي جاك سوك وفرنسيس تيافو بمثابة نهاية مسيرة فيدرر المبهرة"، حسب موقع العربي بوست.