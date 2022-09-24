لاعب التنس روجر فيدرر يعتزل بعد آخر مباراة رسمية له في مسيرته بجوار رافائيل نادال

رافقت فيدرر ونادال هتافات صاخبة بعد بيع جميع تذاكر الملعب، لكن المشاعر غلبت عليهما

وضع لاعب التنس روجر فيدرر، أمس الجمعة، حداً لمسيرته، بعد مسيرة ذاخرة بالألقاب، وذلك حين شارك في بطولة كأس ليفر للتنس، إلى جانب اللاعب الإسباني رافائيل نادال، في منافسات الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي الذي واجه نظيره بقية العالم.

وفي وداع مؤثر بكى رافائيل نادال الذي كان جالساً في الملعب بينما كان منافسه الرائع روجر فيدرر يودع التنس، إذ قال لاحقاً إن "جزءاً مهما منه كان يغادر أيضاً منافسات الرجال مع اعتزال اللاعب السويسري"، وأضاف"كانت ليلة صعبة بالنسبة له من الناحية العاطفية، حيث كانت الهزيمة أمام الثنائي الأمريكي جاك سوك وفرنسيس تيافو بمثابة نهاية مسيرة فيدرر المبهرة"، حسب موقع العربي بوست.

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وتابع اللاعب الإسباني متحدثاً عن فيدرر الذي يبلغ من العمر 41 عاماً: "بالنسبة لي كان شرفاً كبيراً أن أكون جزءاً من هذه اللحظة المذهلة في تاريخ رياضتنا، وفي نفس الوقت المشاركة في الكثير من الأشياء معاً طوال العديد من السنوات.

وكان اللاعب الإسباني، الحائز 20 لقباً كبيراً في فردي الرجال، قد لعب مع نادال 40 مرة، في واحدة من أقوى المنافسات عبر أي رياضة، وعلى الرغم من ضراوة المنافسة في الملعب فقد ظلا صديقين خارجه. ربما كان الأكثر تأكيداً لهذه العلاقة أن السويسري اختار أن يخوض مباراته الأخيرة ونادال إلى جواره في أحد جوانب الشبكة.

فيما رافقت فيدرر ونادال هتافات صاخبة بعد بيع جميع تذاكر الملعب، لكن المشاعر غلبت عليهما.

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وقال نادال (36 عاماً) للصحفيين "أعتقد أن العلاقات الشخصية تتحسن كل عام وبشكل يومي. أعتقد بطريقة ما أننا نفهم في النهاية أن لدينا الكثير من الأشياء المتشابهة، ربما نتعامل مع الحياة بشكل متشابه. وأضاف: "في الملعب، لدينا أساليب مختلفة تماماً، وهذا ما يجعل على الأرجح مبارياتنا واحدة من أكبر المباريات وأكثرها إثارة للاهتمام، فخور جداً بأن أكون جزءاً من حياته المهنية بطريقة ما، ولكني أكثر سعادة لإنهاء مسيرتنا مثل الأصدقاء بعد كل ما نشاركه في الملعب من منافسة".