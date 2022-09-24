ارسين فينجر: الآرسنال قادر على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي

يتواجد آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بعد 7 جولات

يعتقد المدرب الفرنسي، آرسين فينجر، المدير الفني لنادي آرسنال السابق، أن النادي اللندني يستطيع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا. بحسب ما نشر موقع "بطولات" الرياضيّ المختص.

ويتواجد آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بعد 7 جولات، ويأتي خلفه حامل اللقب في الموسم الماضي، مانشستر سيتي ولديه 17 نقطة، وهو نفس عدد نقاط توتنهام هوتسبير أيضًا.

وقال فينجر في تصريحات عبر "سكاي سبورتس": "أقول إن آرسنال أمامه فرصة جيدة للفوز باللقب هذا الموسم، لأنني لا أرى أي فريق يهيمن تمامًا على البطولة".

وأضاف المدرب الفرنسي: "هذا الموسم يختلف قليلًا أيضًا بسبب وجود كأس العالم في منتصف الموسم". واختتم فينجر والذي درّب المدفعجية من 1996 وحتى 2018 تصريحاته قائلًا: "نحن لا نعرف كيف سيكون تأثير هذه البطولة على أداء اللاعبين ومستوى الفرق، بصفة عامة أنا أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للفريق هذا الموسم".