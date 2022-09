منتخب كرة القدم الإسرائيلي يؤمن لنفسه مكانًا في تصفيات 2024 UEFA

وصل منتخب إسرائيل لكرة القدم يوم السبت إلى صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية UEFA بفوزه على ألبانيا 2-1، مما يضمن للفريق مكانًا في تصفيات 2024.

لم يبهر الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب بلومفيلد في تل أبيب المشجعين بالأهداف، لكن الشوط الثاني بدأ بتسجيل المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان بعد تمريرة لاعب الوسط جابي كانيشوفسكي.

بعد أن ترك الألباني ميرتو أوزيني الفريقين متعادلين 1-1 في 88 دقيقة، أحرز الإسرائيلي تاي باريبو لفريقه الهدف الثاني الفائز في الدقيقة 92، ليضع إسرائيل في المركز الأول في المجموعة الثانية. هذا الإنجاز يؤهل الفريق تلقائيًا إلى تصفيات الدوري A و UEFA 2024.