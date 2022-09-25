منتخب كرة القدم الإسرائيلي يؤمن لنفسه مكانًا في تصفيات 2024 UEFA

الشوط الثاني بدأ بتسجيل المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان بعد تمريرة لاعب الوسط جابي كانيشوفسكي

وصل منتخب إسرائيل لكرة القدم يوم السبت إلى صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية UEFA بفوزه على ألبانيا 2-1، مما يضمن للفريق مكانًا في تصفيات 2024.

لم يبهر الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب بلومفيلد في تل أبيب المشجعين بالأهداف، لكن الشوط الثاني بدأ بتسجيل المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان بعد تمريرة لاعب الوسط جابي كانيشوفسكي.

بعد أن ترك الألباني ميرتو أوزيني الفريقين متعادلين 1-1 في 88 دقيقة، أحرز الإسرائيلي تاي باريبو لفريقه الهدف الثاني الفائز في الدقيقة 92، ليضع إسرائيل في المركز الأول في المجموعة الثانية. هذا الإنجاز يؤهل الفريق تلقائيًا إلى تصفيات الدوري A و UEFA 2024.

https://twitter.com/i/web/status/1573778635978412040 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ستقام التصفيات في آذار/مارس 2024. وستحدد المباريات هوية الفرق الثلاثة الأخيرة التي ستلعب في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا.

في وقت سابق من أيلول/ سبتمبر، سجل فريق مكابي حيفا الإسرائيلي الهدف الأول في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا UEFA في مباراة على أرضه ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي انتهت بالنتيجة 3-1.