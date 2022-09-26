إسرائيل/ بعد انتزاعها البطولة بكرة الطائرة في المكابيا: ميريل سمعان (15) تصبو إلى العالمية

طموحي أن ألعب بالدوري الإيطالي لأنه من أعلى المستويات للعبة كرة الطائرة في العالم...مهما كان الثمن

عائلة سمعان في قرية عيلبون تعشق كرة الطائرة وشجعت ابنتها ميريل على ممارسة هذه الرياضة حتى أوصلتها إلى دورة كرة الطائرة الإسرائيلي. فوالد ميريل سمعان سمعان هو بنفسه لاعب وحكم ومدرب لكرة الطائرة، يدرب ابنته اليوم وبالأمس درب رفيقة دبه التي حققت بدورها الفوز بعد الفوز.

تعتبر ميريل أصغر لاعبة في دوري كرة الطائرة في إسرائيل تشارك في التركيبة الأولى، وينتظرها مستقبل واعد.

تقول ميريل "عائلتي هي السبب بأنني أحب جدا هذه الرياضة، فوالدي مدرب وحكم ولاعب كرة طائرة، حاليا هو مدرب فريق رجال في عيلبون، وأمي كانت لاعبة كرة طائرة، كان والدي يدربها وحصلوا معا على كؤوس. عمي ساهر مدرب أيضا وابن عمي لاعب...عائلة كرة طائرة".

ميريل لاعبة في فريق نادي عيلبون للنساء، في دوري الدرجة العليا للسيدات في كرة الطائرة وتلعب في المنتخب الإسرائيلي.

وفي تعقيب لوالد ميريل على تفوقها في هذا المضمار قال مفتخرًا: "نابع من البيت، البيت رياضي الأب رياضي الأم رياضية وكذلك العائلة، ابن عنها يلعب في منتخب إسرائيل. كل هذه الظروف تدفعها لتكون في هذا المجال. ميريل موهبة جدا جدا كبيرة، وأتحدث الآن بشكل مهني وليس كأب".

موهبة ميريل ظهرت من خلال أنشطة وفعاليات في الاتحاد الرياضي للمدارس التي تهدف إلى المساعدة في الواجهتين الاجتماعية والدراسية، لتنجح ميريل في خطف الأضواء وتألقها في بطولة المكابيا وإحرازها لقب أفضل لاعبة في البطولة.

يقول نائل عودة من الاتحاد الرياضي للمدارس-لواء الشمال: "اتحاد رياضة المدارس يفعل دوريات مختلفة بعدة أنواع رياضة، واحدة منها هي كرة الطائرة. إحدى الفرق المشاركة هي الإعدادية عيلبون وإحدى اللاعبات هي ميريل التي تشارك في النادي الرياضي المدرسي، حققت كثير بطولات مع المنتخب".

طموح ميريل هو اللعب والاحتراف في أوروبا وتحقيق إنجازات عالية المستوى وقيادة المنتخب الإسرائيلي إلى بطولة أوروبا.

تقول ميريل: "طموحي أن ألعب بالدوري الإيطالي لأنه من أعلى المستويات للعبة كرة الطائرة في العالم. وهذا الأمر يشجعني ويحفزني وهذا حلمي أن ألعب بإيطاليا. مهما كان الثمن".

من خلال كرة الطائرة تسعى ميريل سمعان إلى التحليق نحو طموحها بالوصول إلى أوروبا واللعب في أكبر الملاعب الأوروبية في هذه الرياضة.