لاعب كرة المضرب الأسطوري نوفاك دجوكوفتش يصل إسرائيل

اللاعب الأسطوري يزور إسرائيل للمشاركة في بطولة "اتحاد لاعبي التنس المحترفين"

وصل لاعب التنس الأسطوري نوفاك دجوكوفيتش مساء اليوم إلى اسرائيل للمشاركة في بطولة "اتحاد لاعبي التنس المحترفين" في تل أبيب وسط إسرائيل. ويعتبر اللاعب الصربي من أعظم لاعبي لعبة كرة المضرب في التاريخ، ودخل الى المطار من خلال المحطة الخاصة، وهناك طلب الاستراحة في غرفة خاصة قبل مواصلة طريقه إلى تل أبيب. وكتب هناك في سجل الضيوف :"مرحبا إسرائيل. أنا سعيد ومتحمس لوجودي مجددا في إسرائيل وأتطلع إلى تجربة رائعة".

وسيبدأ دحوكوفيتش طريقة في بطولة "ووترجن"(إجمالي الجوائز أكثر من مليون دولار) التي أقيمت في مجمع "اكسبو" في تل أبيب في دور الـ16، وينتظر هناك اللاعب البرازيلي تياغو مونتيرو (62 عالميا) والإسباني بابلو أندوجار ألبا (115 عالميا). وسيتعاون في بطولة الأزواج مع الإسرائيلي يوني ارليخ، والذي فاز معه باللقب الزوجي الوحيد له في كوينز 2010، وسيبدأ الاثنان رحلتهما بالمسابقة أمام الثنائي الهولندي ساندر ارندس وبارت ستيفنس.

وزار دجوكوفيتش إسرائيل في الماضي، في بداية طريقه عندما قاد المنتخب الصربي بالفوز على إسرائيل في كأس ديفيس. وفاز دجوكوفتش بـ 21 بطولة جراند سلام ، مما يضعه في المركز الثاني على قائمة الفائزين على الإطلاق (خلف رافائيل نادال).

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