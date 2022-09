محمد صلاح ينافس رونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

ذكر موقع ليفربول الرسمي، أن النجم المصري محمد صلاح مرشح لجائزة "نورث ويست" لكرة القدم، لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021-2022.

وجاء ترشيح جناح ليفربول للجائزة الجديدة، بعد تألقه مع الريدز الموسم الماضي، والتتويج ببطولتي كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي، وفقًا لروسيا اليوم.

وينافس محمد صلاح كلا من كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وكيفين دي بروين مهاجم مانشستر سيتي، وحارس إيفرتون جوردان بيكفورد، وجوش برونيل لاعب بيرنلي.

وتوج صلاح في الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي، أسوة مع الكوري الجنوبي هيونغ سون مين نجم توتنهام.