منتخب إسرائيل للشباب يتأهل لبطولة اوروبا لكرة القدم-يورو 2023

تعتير هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها الفريق الإسرائيلي الى هذه البطولة

تأهل المنتخب الإسرائيلي للشباب (حتى جيل 21 عاما) مساء اليوم الى يورو 2023 وذلك بعد فوزة على ايرلندا بالنتيجة 3:1 بركلات الترجيج وذلك بعد تعادلهما باللعبة الاولى 1:1، وأقيمت اللعبة في مدرج بلومفيلد بمدينة تل أبيب، وانتهت بالتعادل 0:0 بعد انتهاء فترات التمديد

بطل هذا الانتصار كان حارس المرمى دانئيل بيرتس، والذي تصدى لثلاث ركلات جزاء للخصم وقاد الفريق إلى الفوز. بالاضافة إلى إسرائيل ستلعب في البطولة 15 منتخبات اوروبية أخرى، وستجري هذه المباريات في الصيف القادم في رومانيا وجورجيا.

ونجح المنتخب الإسرائيلي للشباب الذي يقوده المدرب جاي لوزون بالتأهل لبطولة اوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن نجح بتحقيق ذلك بالفعل في السنوات 2007 و2013، في هذا العام تأهل بصورة اوتوماتيكية لأن البطولة أقيمت في إسرائيل.

وينضم هذا الإنجاز الهام الذي حققه المنتخب الاسرائيلي للشباب الى مجموعة من الإنجازات الرياضية الأخرى التي تحققت مؤخرا، بعد أن نجح منتخب البالغين بالتغلب على ألبانيا بالنتيجة 2:1 في دوري الأمم الأوروبية وتأهله الى تصفيات يورو 2024، وبعد الانجاز الكبير للمنتخب الاسرائيلي حتى جيل 19 وبلوغه نهائي بطولة اوروبا في شهر تموز/يوليو الماضي.