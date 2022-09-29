المغرب يطالب شركة "أديداس" بسحب أقمصة لمنتحب الجزائر تحمل "الزليج المغربي" بدعوى "سرقة ثقافية"

وزارة الشباب والثقافة والتواصل اعتبرت أن هذه التصاميم "سرقة لأنماط من الزليج المغربي نسبت إلى الجزائر"،

طالب المغرب شركة الألبسة الرياضية الألماني "أديداس" سحب أقمصة لمنتخب الجزائر لكرة القدم، بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي معتبرا ذلك "سرقة ثقافية"، وفق ما أفاد محامي وزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الخميس، لوكالة فرانس برس.

و اعتبرت الوزارة أن هذه التصاميم "سرقة لأنماط من الزليج المغربي نسبت إلى الجزائر"، وقررت تبعا لذلك توكيل المحامي العجوطي لمطالبة الشركة الألمانية بسحب تلك الأقمصة من السوق.ودعا المحامي الشركة الألمانية إلى "سحب طاقم" من أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم "في أجل 15 يوما"، أو "توضيح أن الرسوم المستعملة في تصميمها تعود لفن الزليج المغربي"، وفق نص "الإنذار القضائي" الذي وجهه إلى مديرها العام كاسبر رورستاد.

وأدان الأخير ما وصفه "عملية استيلاء ثقافي". فيما أكد محامي الوزارة في الرسالة التي وجهها لأديداس، عبر البريد الالكتروني ومفوض قضائي، أنها "تحتفظ بحقها في استعمال كافة الوسائل القضائية الممكنة (...) لحماية عناصر التراث الثقافي المغربي من محاولات التملك غير المشروع".

وكانت العلامة الشهيرة للألبسة الرياضية نشرت على تويتر الأسبوع المنصرم صورا لطقم جديد من أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم، موضحة أن تصميمها "مستوحى من التاريخ والثقافة" و"التصاميم العريقة لقصر المشور" بمدينة تلمسان الجزائرية.

والزليج عبارة عن صناعة تقليدية رائجة في المغرب لبلاط تزينه رسوم ونقوش ملونة مختلفة، ويستعمل في أرضيات وجدران البيوت أو القصور والمساجد.

يندلع هذا الجدال في وقت تشهد فيه علاقات الجارين المغاربيين توترا حادا بسبب الخلاف حول قضية الصحراء الغربية. وتقطع الجزائر علاقاتها مع المغرب منذ صيف العام المنصرم متهمة إياه "بأعمال عدائية" ضدها، فيما أعرب الأخير عن أسفه للقرار ورفض "مبرراته الزائفة".