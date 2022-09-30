رونالدو وهازارد وبوجبا قد لا يشاركو في المونديال

شكوك تحيط بمشاركة رونالدو وهازارد وبوجبا في المونديال

مع بدء العد التنازلي للانتهاء من خطط المنتخبات المشاركة في كأس العالم "قطر 2022"، بدأ محبو اللعبة في متابعة بورصة مشاركة اللاعبين في المونديال.

وتأمل الإدارات الفنية للمنتخبات في أن يتمكن كافة نجومها من المشاركة بفعالية في المنافسات وأن يكملوا مشاركاتهم دون التعرض لإصابات، لكن بعض المنتخبات يساورها القلق من إمكانية مشاركة نجوم كبار للعبة في كأس العالم.

فعلى سبيل المثال، شارك إدين هازارد نجم ريال مدريد والمنتخب البلجيكي في مباراتين على التوالي، ولعب في كل منها 65 دقيقة.

ورغم لياقته البدنية التي قد تبدو جيدة، إلا أن إدارة المنتخب البلجيكي، ترى أن اللاعب لا يزال بعيدا للغاية عن مستواه الفني السابق، الأمر الذي قد يتسبب بالفعل في إبعاده عن قائمة المونديال، بحسب ما نشر موقع ESPN الرياضي.

أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فقد لاحقته الكثير من الانتقادات داخل بلاده خلال هذا الأسبوع، فقد أضاع مهاجم مانشستر يونايتد عددا من الفرص الجيدة للتسجيل خلال عدة مباريات شارك فيها، بما في ذلك في اللحظات الأخيرة من مباراة البرتغال أمام إسبانيا.