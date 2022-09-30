قطر تستدعي دبلوماسيين لتأمين كأس العالم، وتركيا ترسل 3000 شرطي

سيحضر أكثر من مليون شخص مباريات كأس العالم في نوفمبر، في بلد يحمل 380 ألف شخص فقط الجنسية المحلية.

دعت قطر مئات المواطنين المقيمين في الخارج للعودة إلى بلادهم للتجند في الخدمة الإلزامية في الجيش، وتأمين الملاعب التي ستستضيف المونديال، وذلك بحسب مسؤول قطري ووثائق حصلت عليها رويترز.

ومن بين المواطنين المدعوين للعودة إلى قطر دبلوماسيون يمثلون الدولة في الخارج، وفي الأيام العادية لا يتم استدعاؤهم لأن وظيفتهم تعتبر عملاً أساسياً. يسلط تعيين الدبلوماسيين الضوء على التحديات اللوجستية التي تواجه الدولة الصغيرة، التي ستستضيف أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم في نوفمبر - والتي ستستمر 29 يومًا.

يعيش 2.8 مليون شخص في قطر - منهم 380.000 فقط يحملون الجنسية القطرية. تتوقع البلاد حضور 1.2 مليون زائر لحضور كأس العالم. من أجل التعامل مع الحشود وتأمين الحدث بشكل صحيح، وافقت تركيا على مساعدة قطر، وسترسل 3000 ضابط شرطة لزيادة القوات المحلية. وكجزء من الاتفاق بين الطرفين، سترسل أنقرة أيضًا 50 جنديًا و 80 كلبًا بوليسيًا.

منذ عام 2014 ، يُطلب من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا التجنيد في الجيش في قطر، حيث يُطلب منهم المشاركة في "الخدمة الوطنية" وهو التزام يُحكم على من يهرب منهه بالسجن لمدة عام و دفع غرامة قدرها 50.000 ريال قطري. الخدمة في الواقع هي تدريب مهني لمدة أربعة أشهر، حيث يخضع المجندون للتدريب في قواعد الجيش القطري.