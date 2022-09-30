الأردن تمنع دخول فريق الترياتلون الإسرائيلي للمشاركة في كأس آسيا

السلطات الأردنية:"منظمي المسابقة يخشون عدم تمكنهم من ضمان أمن الإسرائيليين خلال الحدث في حال وقوع حادث"

منعت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، دخول فريق الترياتلون الإسرائيلي المكونة من ستة أعضاء البلاد، بما في ذلك إيتمار لبنان، 21 عاما، للمشاركة فيمسابقة كأس آسيا في نهاية هذا الأسبوع.

واشارت السلطات الأردنية إلى أن أن "هذا هو الوضع" رغم اتفاق السلام بين البلدين، وأضافت "منظمي المسابقة يخشون عدم تمكنهم من ضمان أمن الإسرائيليين خلال الحدث في حال وقوع حادث".

لم يكن تدخل المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك وزارة الثقافة والرياضة، كافيا لإيصال إيتمار إلى الأردن، الذي فاته منافسة مهمة للغاية بالنسبة له.

وقال إيتمار لبنان للقناة الإسرائيلية (12): "اشتركت أنا وأعضاء الفريق في المسابقة، ولكن بمجرد نشر قائمة المشاركين، رأينا أننا لم نكن في اللعبة"وتابع "الحجة التي قدموها لنا لعدم وجودنا في القائمة هي ببساطة: أنتم إسرائيليون" واكد على أنه "اليوم جئت وحدي إلى العقبة للتسجيل وجهاً لوجه وتسوية هذا الأمر، لكن قيل لي مرة أخرى إن ذلك غير ممكن، لأنني إسرائيلي" ،

وقال إيتمار"أخبرتهم أنه من الواضح أن ذلك مخالف للقانون الدولي والروح الرياضية، لكنهم لم يرغبوا في معرفة أي شيء، الطريقة التي تسير بها الأمور مخيبة للآمال للغاية ومحزنة للغاية".

جدير بالذكر منذ حوالي عام، لم تسمح إندونيسيا أيضًا لفريق الإسكواش الإسرائيلي بدخول البلاد للمشاركة في بطولة العالم، قبل إلغاء البطولة.