برايتون يحرج ليفربول أمام جمهوره ويسقطه في فخ التعادل

محمد صلاح يصنع فى تعادل ليفربول المخيب للآمال ضد برايتون 3-3.

سقط فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في فخ التعادل 3-3 أمام نظيره برايتون، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز لياندرو تروسار، لاعب فريق برايتون، الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثانى في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.

ونجح روبرتو فيرمينو، في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول المحترف من صناعة النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 34 من زمن المباراة، وأضاف المهاجم البرازيلى الهدف الثانى في شباك برايتون في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 وخسارة واحدة بخلاف مواجهة مؤجلة أمام تشيلسي بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.