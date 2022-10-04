إسرائيل: فريق مكابي حيفا يواجه يوفنتوس الإيطالي بعد نهاية يوم الغفران

وافق الاتحاد الأوروبي على مطالب الإسرائيليين وسمح لهم أيضًا بالوصول إلى الملعب بعد 20 دقيقة من الوقت

وصل الفريق مكابي حيفا إلى مدينة تورينو الإيطالية وقت أبكر من المتوقع بسبب صيام عيد الغفران (يوم كيبور) الذي يصادف غدا الأربعاء، لمواجهة فريق يوفنتوس، ويرى مكابي في هذه المباراة فرصة للحصول على نقاطه الأولى في المسابقة حيث خسر الفريقان أول لقاءين في دور المجموعات.

واتخذ الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم الاحتياطات اللازمة من خلال الاتصال بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم للحصول على إذن بعدم لعب المباراة خلال يوم الغفران، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على مطالب الإسرائيليين وسمح لهم أيضًا بالوصول إلى الملعب بعد 20 دقيقة من الوقت القانوني حتى يتمكن اللاعبون من الإفطار بشكل صحيح.

بالإضافة إلى الاستعداد لمواجهة يوفنتوس، يتعين على الفريق الإسرائيلي الاهتمام باستعدادات يوم الغفران.

ومع وضع هذا في الاعتبار، تم تقديم الجدول الزمني للفريق بأكمله بعدة ساعات، ليتمكن اللاعبون من التدريب، صباح اليوم الثلاثاء، قبل المؤتمر الصحفي، ثم يستريحون حتى آخر وجبة قبل الصيام، والتي ستقام في كنيس بالقرب من فندق اقامتهم.

كما تم الاتفاق داخل الفريق على أن اللاعبين الذين يمارسون الصيام لن يبدأوا اللعبة وسوف يفسحون المجال في البداية 11 للاعبين غير اليهود واليهود غير الصائمين، وسيحق للصائمين الحصول على الإستعداد اللازمة مساء الأربعاء.

في نهاية الصيام، تم توفير قائمة خاصة للاعبين من قبل اختصاصي التغذية بالمجموعة. ستبدأ المباراة بعد حوالي ساعة ونصف من نهاية يوم الغفران.