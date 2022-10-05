English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • قطر تقرر تقليص عدد الموظفين الحكوميين إلى 20 في المئة وساعات العمل تمتد من السابعة إلى 11 صباحا

قطر تقرر تقليص عدد الموظفين الحكوميين إلى 20 في المئة وساعات العمل تمتد من السابعة إلى 11 صباحا

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
كأس العالم بكرة القدم لمونديال قطر 2022
Kurt SCHORRER / FIFA / AFPكأس العالم بكرة القدم لمونديال قطر 2022

"توقيت العمل سيكون بالنسبة للنظام الجديد من السابعة إلى 11 صباحا مشتثنيا القطاعات العسكرية والأمنية والصحية"

قرر مجلس الوزراء القطري خلال فترة تنظيم كأس العالم 2022 إلى تقليص عدد الموظفين المتواجدين في مقرات العمل بالجهات الحكومية إلى 20 في المئة من إجمالي عدد الموظفين اعتبارا من1نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك وإلى غاية 19 ديسبمر/كانون الأول المقبل.

Video poster

وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي القطري محمد بن نويمي الهاجري، إن "توقيت العمل سيكون بالنسبة للنظام الجديد من السابعة إلى 11 صباحا، وأنه يستثنى من هذه القرارات القطاعات العسكرية والأمنية والصحية والتعليمية"، مؤكدا على "عدم تأثر القطاعات الحيوية بالدولة"

وأكد الهاجري على أنه "سيتم تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة من أجل ضمان متابعة سير الفعاليات المصاحبة لكأس العالم"، مشيرا إلى أن نظام الدوام خلال الفترة من 01 الى 17 نوفمبر7تشرين الثاني الوشيك سيكون بالنسبة للموظفين بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية من السابعة صباحا وحتى 12 ظهرا"

وبالنسبة لدوام الطلبة والموظفين بالمدارس الحكومية والخاصة، فقد أكد الهاجري أنه"سيكون من السابعة صباحا وحتى 12 ظهرا" ، مشيرا إلى أن "إجازة منتصف العام الأكاديمي ستكون من 20 نومفبر/تشرين الثاني الوشيك إلى 22 دسمبر/كانون الأول المقبل"

تلقت هذه المقالة 0 تعليق