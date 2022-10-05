قطر تقرر تقليص عدد الموظفين الحكوميين إلى 20 في المئة وساعات العمل تمتد من السابعة إلى 11 صباحا

"توقيت العمل سيكون بالنسبة للنظام الجديد من السابعة إلى 11 صباحا مشتثنيا القطاعات العسكرية والأمنية والصحية"

قرر مجلس الوزراء القطري خلال فترة تنظيم كأس العالم 2022 إلى تقليص عدد الموظفين المتواجدين في مقرات العمل بالجهات الحكومية إلى 20 في المئة من إجمالي عدد الموظفين اعتبارا من1نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك وإلى غاية 19 ديسبمر/كانون الأول المقبل.

وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي القطري محمد بن نويمي الهاجري، إن "توقيت العمل سيكون بالنسبة للنظام الجديد من السابعة إلى 11 صباحا، وأنه يستثنى من هذه القرارات القطاعات العسكرية والأمنية والصحية والتعليمية"، مؤكدا على "عدم تأثر القطاعات الحيوية بالدولة"

وأكد الهاجري على أنه "سيتم تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة من أجل ضمان متابعة سير الفعاليات المصاحبة لكأس العالم"، مشيرا إلى أن نظام الدوام خلال الفترة من 01 الى 17 نوفمبر7تشرين الثاني الوشيك سيكون بالنسبة للموظفين بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية من السابعة صباحا وحتى 12 ظهرا"

وبالنسبة لدوام الطلبة والموظفين بالمدارس الحكومية والخاصة، فقد أكد الهاجري أنه"سيكون من السابعة صباحا وحتى 12 ظهرا" ، مشيرا إلى أن "إجازة منتصف العام الأكاديمي ستكون من 20 نومفبر/تشرين الثاني الوشيك إلى 22 دسمبر/كانون الأول المقبل"