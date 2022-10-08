اللاعب المغربي شادي رياض ينضم إلى نادي برشلونة استعدادا لمباراة سيلتا فيغو

حضر اللاعب المغربي صاحب الـ 19 سنة، الحصة التدريبية الصباحية للفريق "الكاتالوني"

استدعى الطاقم التقني لنادي برشلونة الإسباني بقيادة تشافي هيرنانديز، اللاعب المغربي شادي رياض، وذلك لتداريب الفريق الأول، استعدادا للمباراة المقبلة أمام سيلتا فيغو، لحساب منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

وحضر اللاعب المغربي صاحب الـ 19 سنة، الحصة التدريبية الصباحية للفريق "الكاتالوني"، إذ من المحتمل أن يكون ضمن اللائحة المستدعاة للمباراة، بالنظر للغيابات التي يعاني منها برشلونة، لكل من الفرنسي جول كوندي والأوروغوياني رونالد أراوخو والدنماركي أندرياس كريستينسن، بسبب لعنة الإصابات، حسب موقع الجديد العربي.

وكان رياض قد تألق مع شباب برشلونة، وبالخصوص في آخر لقاء بدوري أبطال أوروبا للشباب، إذ تمكّن من افتتاح التسجيل للفريق الإسباني أمام نظيره الإيطالي إنتر ميلانو .

ويلعب شادي رياض للمنتخب المغربي تحت 20 سنة، ويُعتبر من أفضل الأسماء الصاعدة في النادي الكتالوني حالياً، وبعد التحاقه بفريق برشلونة الأول، سيكون اللاعب المغربي الثالث الذي يلعب في صفوف هذا الفريق بعد منير الحدادي وعبد الصمد الزلزولي.

يشار إلى أن مباراة برشلونة وضيفه سيلتا فيغو، لحساب الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني، ستجرى يوم الأحد المقبل انطلاقا من 20:00 مساء، على أرضية ملعب "الكامب نو".