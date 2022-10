بعد خوض بطولة ناجحة في دوري الأمم الاوروبية والذي أنهى فيه المنتخب الإسرائيلي في صدارة المجموعة وضمن مكانه في التصفيات، اكتشف المنتخب الإسرائيلي اليوم الأحد من سيكون خصومه في تصفيات بطولة أمم اوروبا 2024.

ووضعت القرعة التي أجريت اليوم في فرانكفورت المنتخب الإسرائيلي في مجموعة مريحة نسبيا أبعدته عن مواجهة أسود القارة مثل البرتغال ، هولندا، اسبانبا وايطاليا، وسيلعب المنتخب في المجموعة التاسعة أمام :سويسرا، رومانيا ، كوسوفو بيلاروسيا وآندورا .