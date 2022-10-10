إسرائيل لم تتأهل أبدًا لبطولة أوروبا ولم تشارك في بطولة كبرى منذ كأس العالم 1970 في المكسيك

بعد خوض بطولة ناجحة في دوري الأمم الاوروبية والذي أنهى فيه المنتخب الإسرائيلي في صدارة المجموعة وضمن مكانه في التصفيات، اكتشف المنتخب الإسرائيلي اليوم الأحد من سيكون خصومه في تصفيات بطولة أمم اوروبا 2024.

ووضعت القرعة التي أجريت اليوم في فرانكفورت المنتخب الإسرائيلي في مجموعة مريحة نسبيا أبعدته عن مواجهة أسود القارة مثل البرتغال ، هولندا، اسبانبا وايطاليا، وسيلعب المنتخب في المجموعة التاسعة أمام :سويسرا، رومانيا ، كوسوفو بيلاروسيا وآندورا .

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وفي هذا السياق، قال مدير الفريق يوسي بنيون، "لقد عملنا بجد لنكون في التصفيات ولدينا فرصة حقيقية للتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024".

إذا أرادوا التغلب على الفرق الأخرى، فستحتاج إسرائيل إلى تحقيق نتائج جيدة في هذه المرحلة، التي تبدأ في مارس/آذار وتنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني.

يشار إلى أن إسرائيل لم تتأهل أبدًا لبطولة أوروبا ولم تشارك في بطولة كبرى منذ كأس العالم 1970 في المكسيك .

وستواجه إيطاليا حاملة اللقب إنجلترا في مجموعتها، وتغلب عليها في نهائي النسخة السابقة في عام 2021، فيما ستواجه فرنسا مجموعة صعبة كهولندا وأيرلندا واليونان.