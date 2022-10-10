الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهدد الصحافة بالمتابعة القضائية لتدخلها في الحياة الشخصية لجمال بلماضي

وصف الاتحاد الجزائري لكرة القدم سلوك "التجسس على الناخب الوطني جمال بلماضي بـ “الوقح”

هدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم“الفاف”في بيان، أمس الأحد، بمتابعة "الأطراف التي تتدخل في الحياة الشخصية للناخب الوطني جمال بلماضي قضائيا"وقال “أبدى كثيرا من الصّبر تجاه بعض مُمثلي وسائل الإعلام، يحتفظ بِالحقّ في متابعة مثل هذا النّوع من الحوادث”، ووصف “الفاف” هذا السلوك ضد بلماضي بـ “الوقح”.

و تحدث بيان الاتحاد الجزائري الذي أوردته صحيفة "الشروق" الجزائرية، أمس الأحد، إلى ما أسماه بـ “التجاوزات” التي تحدث في المؤتمرات الصحفية التي يعقدها بلماضي، في إشارة إلى حادثة استياء الناخب الوطني مُؤخّرا مِن الذين طلبوا منه الكشف عن الأجرة التي يتقاضاها.

وأشار "الفاف" إلى أنه "يعتزم اتخاذ بعض الإجراءات لِتفادي وقوع مثل الحوادث الوارد ذكرها أعلاه، لكنه طمأن الصحافيون والجمهور بِتزويدهم بِالمعلومات الخاصّة بِلاعبي المنتخب الوطني، والحصص التدريبية، والمقابلات سواء الرسمية أو الودية، ومعطيات أخرى لا تخرج عن النطاق الرياضي.

وأوضح البيان أن "الناخب الوطني أبدى غضبه من التقاط صورة له بِأسلوب أشبه بـ ’التجسس’، وهو يُداعب هاتفه المحمول، ويُتابع مباراة للاعبه سعيد بن رحمة مهاجم نادي وست هام في البطولة الإنجليزية، على هامش حفل قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين".