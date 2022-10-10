مشجع سعودي يسير على الأقدام عبر صحراء الجزيرة العربية إلى كأس العالم

الشاب السعودي المغامر يرغب أن ينشر تجربته للشباب السعودي حتى يكرروا تجربته

بدأ السعودي عبد الله السلمي مغامرة جريئة من خلال عبور الجزيرة العربية سيرا على الأقدام نحو الدوحة، وجاءت الفكرة بعد متابعته برنامجا تلفزيونيا وعد فيه مسؤول قطري كبير بتجربة "استثنائية" خلال بطولة كأس العالم المقبلة بكرة القدم.

الشاب البالغ من العمر 33 عاما يتذكر بحماسة ماذا قال لنفسه حينها: "سأذهب إلى الدوحة مهما حدث، حتى لو اضطررت إلى المشي".ويقوم السلمي في رحلة منفردة على مدار شهرين ، على طريق بطول 1600 كلم من مسقط رأسه في جدة على ساحل البحر الأحمر إلى العاصمة القطرية.

وصرح السلمي لوكالة فرانس برس إن الرحلة الموثقة لآلاف من متابعيه عبر تطبيق "سناب شات" تهدف إلى تسليط الضوء على الحماسة في المنطقة تجاه بطولة كأس العالم التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط - والتي اعتبرها المسؤولون السعوديون علامة فارقة "لجميع العرب".

وقال السلمي وهو يحتمي من أشعة الشمس قرب شجيرات على جانب الطريق في بلدة الخاصرة على بعد 340 كلم جنوب غربي الرياض "نريد دعم كأس العالم".وأضاف الشاب الذي كان يعتمر قبعة ويحمل حقيبة ظهر وضع عليها العلمين السعودي والقطري "أعتبر نفسي قطريا مهتما جدا بكأس العالم هذه ونجاحها".

يتمتع السلمي بخبرة طويلة في رحلات المشي في كندا وأستراليا حيث كان يعيش، إلا أن تلك الرحلات تبدو سهلة مقارنة بصعوبة عبور شبه الجزيرة العربية.

وعادة ما يخرج عند شروق الشمس ويمشي حتى الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف صباحا، لكن الحرارة العالية تجبره بعد ذلك على الاستراحة لبضع ساعات قبل العودة في فترة ما بعد الظهر والاستمرار في المشي حتى غروب الشمس.وبين الحين والآخر يمشي في المساء ليحافظ على هدفه البالغ 35 كلم في اليوم.

وحتى يحافظ على حمولة خفيفة، يعيش السلمي على طعام يمكنه شراؤه من محطات الوقود والذي غالبا ما يكون عبارة عن الدجاج والأرز، فيما يقوم بالاستحمام وغسل ملابسه في المساجد. ويأمل هذا المغامر السعودي أن يتمكّن من خلال نشر خبرته في رحلات المشي الطويلة، من إلهام السعوديين الآخرين للتفكير في القيام برحلات عبر بلدهم.