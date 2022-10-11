مكابي حيفا يفوز على يوفنتوس بنتيجة 2-0 في دوري أبطال اوروبا

خسارة اليوم في حيفا التي أبقت يوفنتوس متخلفا بفارق 4 نقاط عن كل من سان جيرمان وبنفيكا اللذين يتواجهان لاحقا

فاز مكابي حيفا على ضيفه يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، ب 2-0 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، في ملعب سامي عوفر في مدينة حيفا شمال إسرائيل.

وعقد مكابي كثيرا مهمة يوفنتوس الذي مني بهزيمة ثالثة، بعد أولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي خارج الديار 1-2 وثانية على أرضه ضد بنفيكا البرتغالي 1-2، مقابل فوز يتيم كان في الجولة السابقة على ماكابي بالذات 3-1.

https://twitter.com/i/web/status/1579905347514269696 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وخسارة اليوم في حيفا التي أبقت يوفنتوس متخلفا بفارق 4 نقاط عن كل من سان جيرمان وبنفيكا اللذين يتواجهان لاحقا، ستزيد النقمة على أليغري الذي تلقى ضربة مزدوجة بخسارة جهود نجمه الجديد الأرجنتيني أنخل دي ماريا مرة أخرى بسبب الإصابة.

وتقدم النادي الإسرائيلي في أغسطس/آب إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد ، بفوزه على الصربي ريد ستار بلغراد 5-4 في مجموع المباراتين

https://twitter.com/i/web/status/1579888082215571456 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويعد هذا هو الظهور الثالث لمكابي حيفا في دور المجموعات والأول لفريق إسرائيلي منذ مسيرة مكابي تل أبيب في 2015.