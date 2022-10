مكابي حيفا يفوز على يوفنتوس بنتيجة 2-0 في دوري أبطال اوروبا

فاز مكابي حيفا على ضيفه يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، ب 2-0 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، في ملعب سامي عوفر في مدينة حيفا شمال إسرائيل.

وعقد مكابي كثيرا مهمة يوفنتوس الذي مني بهزيمة ثالثة، بعد أولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي خارج الديار 1-2 وثانية على أرضه ضد بنفيكا البرتغالي 1-2، مقابل فوز يتيم كان في الجولة السابقة على ماكابي بالذات 3-1.