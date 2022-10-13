اسرائيل تحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في الجودو

فاز فريق الجودو الاسرائيلي على المنتخب الهولندي 2: 4 في نهاية ست مباريات

فاز المنتخب الإسرائيلي في الجودو، اليوم (الخميس)، بالميدالية البرونزية للفريق في بطولة العالم للجودو التي أقيمت في طشقند بعد فوزه على هولندا. أظهر الفريق قوته وقام بتحويل تراجع 2: 1 إلى انتصار 2: 4 في ملخص المباريات.

بدأت المعركة على الميدالية البرونزية، عندما حل غي جورفيتش محل ساغي موكي في مجموعة الوزن حتى 90 كجم وظهر ضد فرانك دي ويت الذي هزمه في إيبون. بدأت هولندا بفارق 0: 1، وتنافس راز هيرشكو ضد عوسيوس في معركة الوزن المفتوح.

أراد بيتر بليتشيك إجراء تغيير في النتيجة عندما ظهر ضد مايكل كوريل في معركة وزن الـ 90 كجم وما فوق، لكن خصمه الهولندي أخضعه في فاساري واصبحت النتيجة 1: 2 لهولندا. في وقت لاحق، خاضت تيمنا نيلسون معركة ضد كورنيليسا بمنافسة وزن تصل إلى 57 كجم، فاز فيها المنخب الإسرائيلي ليتعادل الفريقان مرة أخرى 2: 2.

وبعد عدد من الجولات تمكن الفريق الاسرائيلي من الفوز على المنتخب الهولندي بحيث لمن يتمكن من المنافسة على الميداليتين الذهبية والفضية.

وجاءت الميدالية البرونزية بعد تحقيق الفريق لعدد من الانتصارات للوصول إلى الدور نصف النهائي. في الجولة الثامنة، هزمت أوزبكستان المضيفة 2: 4 وفي ربع النهائي انجرفت إلى مباراة مثيرة ضد كوريا الجنوبية، لكنها فازت في النهاية 3: 4 في كسر التعادل.