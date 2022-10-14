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برشلونة يشكّل ضغطًا على جيرارد بيكيه للرحيل

i24news

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المغنية الكولومبية شاكيرا وزوجها لاعب كرة القدم برشلونة جيرارد بيكيه يلوحان من المدرجات أثناء مشاهدة نهائي كأس ديفيس في مدريد ، إسبانيا ، 24 نوفمبر 2019
(AP Photo/Manu Fernandez)المغنية الكولومبية شاكيرا وزوجها لاعب كرة القدم برشلونة جيرارد بيكيه يلوحان من المدرجات أثناء مشاهدة نهائي كأس ديفيس في مدريد ، إسبانيا ، 24 نوفمبر 2019

إدارة برشلونة ترغب في استغلال وضع جيرارد بيكيه الحالي لإجباره على الرحيل في الصيف

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة برشلونة تضغط بشدة على جيرارد بيكيه للرحيل عن صفوف الفريق. ويتعرض جيرارد بيكيه لانتقاداتٍ حادة بعد مستواه الباهت الذي ظهر عليه مع برشلونة أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث تسبب في أكثر من خطأ منح التقدم للإنتر في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة ترغب في استغلال وضع جيرارد بيكيه الحالي لإجباره على الرحيل في الصيف بعد رفضه تخفيض راتبه السنوي.

خلال مباراة برشلونة وإنتر ميلانو الإيطالي، في الأسبوع الرابع من دوري أبطال أوروبا، ارتكب بيكيه خطأ في تطبيق خطة التسلل عندما توقع أنه نجح في التغطية ولم يتفطن إلى باريلا يتسرب خلفه ليخطف هدف التعادل الذي قلب موازين القوى في المواجهة، وتم تداول مشهد النجم الإسباني وهو يعتقد أنه أحسن تطبيق الخطة.

وكان برشلونة قد تحدث مع جيرارد بيكيه بشأن تخفيض راتبه السنوي، ولكن اللاعب رفض، وحاول تشافي هيرنانديز الحديث مع بيكيه ولكنه أصر على موقفه بالرغم من علمه بأنه أصبح المدافع رقم 5 في الفريق.

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