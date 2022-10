شركة "أديداس" تعتذر للمغاربة بخصوص استعمالها تصميما مستوحى من الزليج المغربي في قمصان المنتخب الجزائري

أعلنت شركة "أديداس" الألمانية أنها توصلت إلى تسوية ودية قانونية مع المغرب في شخص وزارة الثقافة والتواصل بخصوص استعمالها "بدون نية الإساءة" تصميما مستوحى من الزليج المغربي في قمصان المنتخب الجزائري لكرة القدم.

وأشارت "أديداس" إلى أنها "تقدم اعتذارها للشعب المغربي والصناع التقليديين المغاربة كما أنها تعارض أي عمل من شانه المساس بالموروث الثقافي وسرقة الإرث التاريخي للشعوب عبر العالم"

ومن جهته قال المحامي المغربي مراد العجوطي، إن "اعتراف الشركة الألمانية باستعمالها تصميما مستوحى من نمط الفسيسفساء المغربي يبين لنا بالملموس أهمية حماية التراث الثقافي المغربي الذي يشهد على عظمة حضاريبة ضاربة في عمق التاريخ"