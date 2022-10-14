شركة "أديداس" تعتذر للمغاربة بخصوص استعمالها تصميما مستوحى من الزليج المغربي في قمصان المنتخب الجزائري

قدمت أديداس اعتذارها للشعب المغربي والصناع التقليديين المغاربة كما أنها تعارض أي عمل من شأنه المساس بالموروث

أعلنت شركة "أديداس" الألمانية أنها توصلت إلى تسوية ودية قانونية مع المغرب في شخص وزارة الثقافة والتواصل بخصوص استعمالها "بدون نية الإساءة" تصميما مستوحى من الزليج المغربي في قمصان المنتخب الجزائري لكرة القدم.

وأشارت "أديداس" إلى أنها "تقدم اعتذارها للشعب المغربي والصناع التقليديين المغاربة كما أنها تعارض أي عمل من شانه المساس بالموروث الثقافي وسرقة الإرث التاريخي للشعوب عبر العالم"

ومن جهته قال المحامي المغربي مراد العجوطي، إن "اعتراف الشركة الألمانية باستعمالها تصميما مستوحى من نمط الفسيسفساء المغربي يبين لنا بالملموس أهمية حماية التراث الثقافي المغربي الذي يشهد على عظمة حضاريبة ضاربة في عمق التاريخ"

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وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جاهد زفيزف قد أعلن، الجمعة المنصرمة، عن إنهاء العقد الذي ربط الاتحاد المحلي مع شركة الملابس الرياضية "أديداس"بعد أزمة الزليج المغربي،

ويأتي قرار في سياق مراسلات المغرب مع شركة "أديداس"، مطالبتها بسحب قمصان فريق كرة القدم الجزائري، بدعوى أن تصميمها مستوحى من النقوش الزليجية المغربية.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية مختلفة أن قرار إنهاء العقد جاء على خلفية تأخر النقابة المحلية في الرد على الشركة فيما يتعلق بعروض الملابس المقدمة، رغم أن العقد الذي يجمع الطرفين ساري المفعول حتى نهاية العام الجاري 2022.