مونديال الأطفال في قطر فرصة للاجئين سوريين وفلسطينيين للمطالبة بحقوقهم

في حديقة الأكسجين على أطراف العاصمة القطرية، بدت الحماسة واضحة في عيني عطار (17 عاما) الذي يحلم بأن يصبح لاعب

ترك الفتى السوري حازم عطار 17 عاماً مدينته حلب، وأبحر مع عائلته على متن مركب هش إلى مرسين في تركيا هربًا من الحرب، ليجد نفسه بعد سبع سنوات يلعب كرة القدم في بطولة كأس العالم للأطفال في الدوحة استعداداً لمونديال قطر الشهر المقبل.

والنسخة الرابعة من البطولة التي تقام قبل المونديال وتضم للمرة الأولى لاجئين سوريين وفلسطينيين، فرصة لعطار وآخرين ليس لإبراز موهبتهم فقط، بل لإيجاد منبر للمطالبة بحقوق حُرموا منها.

تُقام هذه البطولة مدى ثمانية أيام بمشاركة 28 فريقًا من 25 دولةً، وتهدف إلى التركيز على التحديات التي يواجهها الأطفال الآتون من مجتمعات تشهد أزمات.

في حديقة الأكسجين على أطراف العاصمة القطرية، بدت الحماسة واضحة في عيني عطار (17 عاما) الذي يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفا.

وقال لوكالة فرانس برس بينما كان يستعدّ لمباراة منتخب بلاده ضد أوغندا "نحن متحمّسون جدًا. جئنا إلى هنا لنقدّم ما لدينا، لنحقّق نتيجة ولنطالب بحقوقنا".

وتابع "نحتاج إلى بلد آمن خالٍ من العنصرية وخالٍ من الحروب (...)، ونحتاج الى لمّ شمل العائلة بعدما تفرّق السوريون كل واحد في بلد"، مضيفا "نحتاج أيضًا الى خلق فرص عمل وتأمين صحي أفضل وتحسين التعليم محليًا وإتاحة الفرص لنا للانتقال إلى دول أخرى لتلقي التعليم".

من جانبها قالت المسؤولة عن تنظيم الحدث في منظمة "ستريت تشايلد يونايتد" جوليا بيمينتا: كرة القدم هي اللغة التي نتحدث بها جميعًا هنا، لذا حتى إن كنا لا نتحدث اللغات نفسها، يفهم بعضنا على الآخر، نفهم لعب كرة القدم، وهي أيضاً السبيل لهؤلاء الشباب للتقارب في ما بينهم، كي يتمكنوا من إيصال رسائلهم إلى حكوماتهم، والحديث بجدية حين يحتاجون ذلك، وهذا ممكن فقط بفضل كرة القدم.

ملاك عوفي، لاعبة الفريق الفلسطيني قالت: نحن، كشعب فلسطيني وكأطفال، محرومون من نعمة اللعب عالمياً... طوال حياتنا نلعب بين الحارات والأزقة ومناطق صغيرة جداً.