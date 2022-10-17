نجم الكرة التركية مسعود أوزيل يحتفل بعيد ميلاده على طريقة فرقة المهتر العثمانية

ألفت فرقة المهتر مقطوعة خاصة بمناسبة عيد ميلاد النجم الكروي، لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي بتركيا

احتفلت فرقة المهتر العثمانية (التركية) بعيد ميلاد نجم كرة القدم التركي، مسعود أوزيل، الذي بلغ عامه الـ 34، وفق النشر في روسيا اليوم.

وألفت فرقة المهتر مقطوعة خاصة بمناسبة عيد ميلاد النجم الكروي أوزيل، لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وتقول كلمات المقطوعة للاحتفال بعيد ميلاد "أوزيل":

أشرقت شمس فوق كرة القدم

أصبح شرف الأتراك وفخرهم

عيد ميلاد سعيد يا مسعود أوزيل

أصبح شرف الأتراك وفخرهم

لقد سحق العالم كله بكرة القدم

كتب ملحمة جديرة بمجده

عيد ميلاد سعيد يا مسعود أوزيل

كتب ملحمة جديرة بمجده

عيد ميلاد سعيد مسعود أوزيل

https://twitter.com/i/web/status/1581603316873953280 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ورزق أوزيل بابنته الثانية "ألا" قبل عدة أيام، من زوجته ملكة جمال تركيا أمينة جولشا.

وخاض أوزيل أكثر من تجربة في أكثر من ناد محلي وأوروبي، مثل ريال مدريد، وأرسنال الإنجليزي، وغالاطة سراي التركي، وأيضا نادي فنربخشة وباشاك شهير الذي كان هو آخر محطاته، بحسب Zamanarabic.