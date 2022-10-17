قطر تستضيف كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين المتمسكة بسياسة كوفيد صفر

انسحبت الصين في مايو / أيار بسبب سياستها "صفر كوفيد"، تاركة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتبارى للعثور على مضيف

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، إن قطر التي تستضيف كأس العالم ستستضيف نهائيات كأس آسيا 2023، بعد انسحاب الصين في وقت سابق من هذا العام بسبب كوفيد.

انسحبت الصين في مايو / أيار بسبب سياستها "صفر كوفيد"، تاركة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتبارى للعثور على مضيف جديد لبطولة كرة القدم الرئيسية للرجال المكونة من 24 فريقًا. وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية في الفترة من 16 حزيران/ يونيو إلى 16 تموز/ يوليو من العام المقبل.

ولم يذكر الاتحاد الآسيوي في بيانه موعد إقامة بطولة كأس آسيا، لكن الأمين العام وندسور جون قال لفرانس برس إنه من المرجح أن يكون ذلك في كانون الثاني/ يناير 2024 بسبب برودة الطقس في قطر في ذلك الوقت من العام. وكانت كوريا الجنوبية وإندونيسيا هما الدولتان الأخريان في السباق بعد انسحاب الصين، لكن قطر حصلت على الموافقة.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومقره ماليزيا في بيان "أكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم أن الاتحاد القطري لكرة القدم (QFA) هو الاتحاد المستضيف لبطولة كأس آسيا 2023".