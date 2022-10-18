الكرة الذهبية: كريم بنزيمة يتوج بجائزة أفضل لاعب لعام 2022

متقدما على سادية ماني( بايرن ميونيخ) ومحمد صلاح (ليفربول) وكيليان مبابي(سان جيرمان وفينيسيوس جونيور (مدريد)

توج اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، أمس الاثنين، متقدما على السنغالي ساديو ماني (ليفربول)

وبهذا التتويج يصبح كريم بنزيمة خامس لاعب فرنسي يفوز بالكرة الذهبية بعد ريمون كوبا (1958) وميشيل بلاتيني ثلاث مرات (1983-1985) وجان بيير بابين (1991) وزين الدين زيدان (1998).

ونال بنزيمة الجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) سنويا لأفضل لاعب من بين اللاعبين الذين ينشطون بأوروبا متصدرا التصويت على حساب نجوم آخرين يتقدمهم السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني والمصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والبرازيلي فينيسيوس جونيور زميل بنزيمة في ريال مدريد. بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم المنصرم، بينما اكتفى المصري محمد صلاح بالحصول على المركز الخامس.

وذهبت جائزة أفضل ناد إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، ونال البلجيكي تيبو كورتوا، زميل بنزيمة، جائزة أفضل حارس بالعالم.