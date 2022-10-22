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ليفربول يتكبد خسارة على يد نوتنغهام فورست متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي

i24news

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لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح - نجم ليفربول الانجليزي
AP / Felipe Dana 2019 ©لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح - نجم ليفربول الانجليزي

الريدز يتلقى هزيمة مفاجئة في الدوري الإنجليزي

تلقى فريق ليفربول هزيمة مفاجئة من نوتينجهام فورست بهدف دون رد، مساء اليوم في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في لقاء شهد مشاركة الدولي المصري محمد صلاح ولكنه لم ينجح في التسجيل أو الصناعة مع ليفربول.

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نتيجة مباراة نوتينجهام فورست ضد ليفربول اليوم جعلت فريق ليفربول يتجمد رصيده عند النقطة 16 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، فيما يرتفع رصيد نوتينغهام إلى النقطة التاسعة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير. 

وبخسارته الثالثة، يكون ليفربول قد تجاوز مجمل خساراته الموسم الماضي (2)، عندما حل وصيفا بفارق نقطة وراء مانشستر سيتي.

وكان ليفربول تفوّق في آخر مباراتين على ضيفه مانشستر سيتي 1-صفر بهدف المصري محمد صلاح، وبالنتيجة عينها على ضيفه ويستهام يونايتد عبر الأوروغوياني داروين نونيز.

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