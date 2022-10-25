لاعب السباق الثلاثي شاحار ساغيف إلى مدينة نيوم في السعودية

شاحار ساجيف يدخل التاريخ كأول رياضي إسرائيلي على الإطلاق ينافس في المملكة العربية السعودية

يغادر رياضي الثلاثي الأولمبي شاحر ساغيف (28)، اليوم الثلاثاء في طريقه إلى السعودية، حيث سيتنافس ظهر السبت في مدينة نيوم، في المسابقة الخامسة والأخيرة ضمن دوري السوبر SUPER LEAGUE المرموق الذي يشارك فيه أفضل 20 رياضيًا في السباق الثلاثي و 20 من أفضل الرياضيين والرياضيات الثلاثيين/الثلاثيات المرموقين في العالم.

شاحار ساجيف يدخل التاريخ كأول رياضي إسرائيلي على الإطلاق ينافس في المملكة العربية السعودية. ويرافقه مدربه الشخصي ليئور كوهين. يندرج اسم ساغيف في قائمة CHEETAS. ويأتي ترتيبه عشية المسابقة في مدينة نيوم في المركز الثامن في الترتيب العام وهو المتصدر في منافسة أسرع راكب في الجولة وذلك بعد 4 مسابقات في: لندن، ميونيخ، ماليبو، كاليفورنيا وتولوز وفرنسا.

تقام المسابقة في المملكة العربية السعودية بنظام الأندورو: ثلاث جولات متتالية من 300 متر سباحة و 4 كم للدراجات و 1.6 كم للجري.

نظرًا لكونها المسابقة الأخيرة في الدوري، فإن التهديف لتحقيق أفضل الإنجازات في هذه المسابقة مضاعف.

مجموع الجوائز المخصصة للفائزين في الجولة بأكملها 1.5 مليون دولار. ويحصل الفائز في كل سباق على 20000 دولار. فيما سيحصل الفائز بالجولة على 50000 دولار وسيحصل الفريق الفائز على 120.000 دولار.

قال شاحار ساغيف عشية سفره إلى السعودية: "أعترف أنني متحمس للغاية لكوني أول رياضي إسرائيلي يتنافس في المملكة العربية السعودية. وهذا دليل على أن الرياضة هي جسر بين الأمم والدول. أتمنى القيام بمنافسة جيدة، وأن أصعد في الترتيب العام في نهاية المنافسة واحتفظ بالمركز الأول في مسابقة الركوب ".

من السعودية سيتوجه شاحار ساجيف للمنافسة في برمودا، وهي المسابقة الثامنة في دور بطولة العالم لعام 2022 وهي معيار المنافسة في الطريق إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بتموز/يوليو 2024. وستكون آخر مسابقة هذا العام في جراند فاينل في أبوظبي بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

يشار إلى أن السباق الثلاثي، وهو أشبه بالماراثون، يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات، وينتهي بالجري، وهناك عدة أنواع منه الشتوي الذي يحتوي على التزلج على الجليد، والجبلي الذي لا يحتوي على السباحة.