محكمة إسبانية تسجن شاب عربي ينتمي لداعش 3 سنوات بتهمة التخطيط للتفجير خلال مباراة الكلاسيكو

أصدرت محكمة إسبانية، أمس الثلاثاء، حكماً بالسجن 3 سنوات، بحق شاب من أصول عربية، بعد اتهامه بمحاولة الهجوم على ملعب كامب نو، بإستخدام طائرة دون طيار مزودة بمتفجرات، خلال مباراة بين نادي برشلونة وريال مدريد.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن، "الحكم صدر على الشاب محمد ياسين عمراني، المتهم بالانتماء لتنظيم "داعش"، مؤكدة أنه "خطط لإفساد مباراة “الكلاسيكو” في 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، وكان ينوي استخدام طائرة دون طيار لتفجيرها داخل الملعب، حسب موقع القدس العربي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن "التفجير كان سيقع بمجرد دخول عمراني أرض الملعب للجلوس على المدرجات، ما يعني وقوع خسائر بشرية، حيث حصل على معلومات عن طريقة التنفيذ بعد التواصل معه عبر الإنترنت".